–La verdad es que no hay período de reflexión. Ahora estoy en una película en México, en algo internacional, grande, complicado, y he podido reflexionar poco, pero sí que tengo muchas ganas de querer haciendo productos como Vivir dos veces, con temas que nos preocupan. No solo hacer entretenimiento duro y puro, porque antes me sentía obligada a llenar salas. Me doy cuenta que llenar la sala no es lo primordial; prefiero hacer películas de realidad social, de un problema que le llegue a la gente y que les dé algo más. Ha habido un proceso de reflexión sobre si quiero cambiar la parte más comercial de mi carrera. Ahora quiero dar mensajes para crecer.