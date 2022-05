‘Daredevil’ y ‘Jessica Jones’ llegarán a Disney Plus en Latinoamérica

Lo que se creía que fuera una larga espera se convirtió en una noticia que llegó más rápido de lo esperado: las series Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher llegarán a Disney Plus a partir del próximo 29 de junio para Latinoamérica.

“Solo hay un lugar para Marvel”, escribió en un tuit la compañía para confirmar la noticia.

Como son series para mayores de edad, Disney Plus introducirá un control parental para controlar que los menores no tengan acceso abierto a esos contenidos, según informó también la compañía en sus redes sociales. Estos controles han sido habilitados en otras plataformas como HBO Max.

[ Netflix le dijo adiós a Marvel: ‘Daredevil’, ‘The Punisher’ y ‘Jessica Jones’ salieron de la plataforma ]

Charlie Cox es 'Daredevil' en la serie que se ppularizó en Netflix. Foto: Barry Wetcher (BARRY WETCHER)

La partida de las series de Marvel de Netflix fue un tema que causó demasiada conversación a comienzos de año, ya que el contrato de exclusividad de esos títulos con Netflix venció desde el año anterior, por lo que era cuestión de tiempo para verlas aterrizar hacia otra plataforma. Disney Plus había levantado la mano en esa competencia y, en marzo anterior, confirmó que los títulos llegarían primeramente a su plataforma en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

[ En ‘Doctor Strange en el Multiverso de la locura’, Marvel busca un sabor diferente ]

La investigadora privada Jessica Jones usa sus poderes para que su torturador no lastime a nadie más en Hell's Kitchen. Foto: David Gieesbrecht (David Giesbrecht/Netflix)

Ampliar el catálogo con estas producciones significa un golpe en la mesa por parte de la compañía de Mickey Mouse ya que estas series fueron lanzadas originalmente en Netflix.

La integración de estos títulos ha emocionado a los fanáticos de estos héroes con la posibilidad de nuevas temporadas. ¿Sería Daredevil el primer elegido para renovar su producción? Habrá que esperar.