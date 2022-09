‘Dancing with the Stars’ y la gala de tríos: Kimberly Loaiza, ¿dónde hubo fuego?...

La décima gala de Dancing with the Stars (DWTS), realizada este domingo 4 de setiembre, estuvo llena de adrenalina y un poco de nervios. Las parejas debieron ejecutar dos presentaciones y una de ellas fue en trío. Fue por ello que amigos incondicionales (Ana Lucía Vega con Mauricio Hoffmann), exnovios (Kimberly Loaiza con Daniel Carvajal)y figuras de fama internacional (Lorna Cepeda con Julio César Herrera) llenaron de emociones la pista de ballroom.

Las estrellas no contaron solamente con la presión de presentar dos coreografías, sino que haber terminado esta gala no les hace respirar tranquilos, pues saben que la próxima semana se irán dos parejas de la competencia en la que no solamente valen las calificaciones de los jueces: el apoyo del público es elemental. La final será el domingo 25 de setiembre.

A continuación le presentamos las presentaciones de los tríos en imágenes, puestas en escena que tuvieron al público atento para ver qué pasaba entre los bailarines y sus invitados.

Lorna Cepeda embarcó a Julio Cesar Herrera en ‘Dancing’: ‘Yo le dije que no la quería hacer perder’

Lorna Cepeda tuvo un invitado de lujo en la gala de tríos de 'Dancing with the Stars': su amigo y colega Julio César Herrara, recordado por su papel de Freddy Contreras en 'Yo soy Betty, la fea'. (Lilly Arce Robles.)

Mambo Núñez bailó con un colega futbolista: el tuvo el honor de contar con el apoyo de David Diach. Ellos, junto a Yesenia Reyes, recibieron 28 puntos, siendo de las parejas con mayor desempeño. (Lilly Arce Robles.)

Joaquín Yglesias bailó bolero junto a Natalia Monge (quien tiene formación en danza) y la coreógrafa Lucía Jiménez. Este trío recibió 27 puntos. (Lilly Arce Robles.)

Mauricio Hoffmann junto a su amiga incondicional, la modelo Ana Lucía Vega. El trío, que completó la bailarina Alhana Morales, recibió solamente 25 puntos. Sin embargo, la noche no acabó ahí para Mauricio, pues en su otra presentación junto a Morales lograron obtener la calificación perfecta. (Lilly Arce Robles.)

Bryan Ganoza, Jahzel Acevedo y la invitada especial Marcela Negrini. Ellos tres ganaron 24 puntos. (Lilly Arce Robles.)

Las inolvidables hermanas Nadia y Nicole Aldana volvieron a bailar juntas. Las exchicas 'A toda dar' ejecutaron una coreografía, junto a Javier Acuña, a ritmo de merengue que les valió una puntuación de 28, una de las más altas de la noche. (Lilly Arce Robles.)