‘Dancing with the Stars’: Lorna Cepeda recibió su primer 10 y Bryan Ganoza regresó más ‘macabro’

La novena gala de Dancing with the Stars no dejó expulsados pero sí el primer 10 (y único de la noche) para la actriz colombiana Lorna Cepeda.

La artista salió a escena vestida de blanco para bailar All Coming Back to me Now, una rumba y contemporáneo con el que obtuvo un total de 27 puntos, su calificación más alta en lo que va de la temporada.

“Todavía no me lo creo. Qué bendición que Alex (Costa) me pusiera ese 10 y más por el trabajo de Michael y obviamente por mi esfuerzo”, manifestó.

Además, la estrella de Yo soy Betty, la fea añadió que este es un regalo para el público, que siempre celebra con ella y la apoya gala a gala.

“El público y los aplausos que me dan (en el set) es todo para mí, porque yo realmente no tengo a quién darle mis boletos. Generalmente los regalo y la verdad me siento muy acompañada por ese apoyo”, agregó Cepeda.

Lorna y Michael recibieron su primer 10 en la competencia de parte de Alex Costa. (JOHN DURAN)

Una de las presentaciones más esperadas de la noche fue la del Cabro más macabro, Gryan Ganoza, quien regresó a la competencia de ballroom este domingo 21 de agosto, luego de tres semanas de estar fuera.

Vestido de pirata, el cantante y modelo, así como su compañera de baile, Jahzell, salieron a escena para bailar He is a Pirate, un paso doble con el que obtuvieron un total de 23 puntos.

Bryan fue el último en presentarse en el estudio Marco Picado de Teletica, luego que resultara ganador de la Wild Card, que tenía como objetivo devolver a la competencia a una de las estrellas ya expulsadas por medio del voto del público.

“Muchas gracias por tenerme aquí. Con ustedes tengo un compromiso enorme”, dijo el modelo en agradecimiento al público.

Bryan y Jahzell recibieron un total de 23 puntos. (JOHN DURAN)

La gala

Nicole y Javier abrieron la pista de baile al ritmo de samba. La pareja bailó Iko Iko y obtuvo 26 puntos y los buenos comentarios del jurado, quienes aplaudieron el avance de la empresaria y modelo, e incluso le dieron el punto extra de la noche.

Los segundos en aparecer en escena fueron el exjugador Mambo Núñez y Yessenia Reyes, quienes recibieron la calificación más baja de la noche con el vals Kiss from a Rose.

Por su parte, Mauricio y Alhanna se llevaron un total de 25 puntos al ritmo de Abusadora, un merengue que recibió comentarios positivos por el panel de jueces, pero que no superó las calificaciones de la gala ocho (en la que obtuvo dos 10 y por poco logra calificación perfecta).

Los primeros en salir a escena fueron Nicole y Javier, quienes se dejaron el punto extra de la noche. (JOHN DURAN)

Last Dance fue el hustle con el que Kimberly Loaiza y Erick sacudieron la pista de baile y se dejaron un total de 23 puntos. Finalmente, el tenor Joaquín Yglesias y Lucía se movieron al ritmo de la bachata Burbujas de amor, que llenó el set de burbujas de jabón; con su baile, el cantante se llevó muchos consejos para mejorar por parte del jurado, que otorgó también 23 puntos (y se alejó mucho del 10 que recibió una semana atrás).

Sofía Chaverri y Javier, la pareja que ganó la sexta temporada de Dancing with the Stars regresó a la pista de baile para presentar la rumba Eres mi sueño.

La gala finalizó con el anunció de que el próximo domingo 28 agosto no habrá programa debido a la final del Mundial Femenino Sub-20, que se realiza actualmente en Costa Rica.

Es decir, Dancing with the Stars regresará hasta el domingo 4 de setiembre, cuando el concurso entre en su etapa final.