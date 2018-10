Sánchez escogió como su refuerzo al periodista Marcelo Castro, pero al parecer por pedido del comunicador su participación en el baile se redujo a la mínima expresión. Así, Marcelo no pasó de ser el testigo (pasivo) más cercano del baile de Keyla y Michael Rubí, limitándose a una interacción ínfima con la pareja que de lo anecdótico no pasó. Como era de esperarse, el jurado no se los perdonó y los tres jueces señalaron con claridad que el objetivo de integrar al invitado no se había cumplido.