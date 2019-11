“Estoy acostumbrado a eso y no me lo tomo de manera personal. Simplemente se trata de exigir lo necesario para que el televidente tenga contenido de calidad, que vea cómo las parejas se esfuerzan por dar lo mejor en la pista. No en vano esta es la única franquicia en Latinoamérica que lleva ya seis ediciones”, asegura.