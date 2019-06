“Yo creo que va a dar un Batman muy limitado. Batman es un psicópata que hace el bien, alguien que tuvo un trauma muy fuerte en la infancia, alguien que no tiene superpoderes y por ello está acomplejado. En ese sentido, se necesita un actor con más presencia, no alguien que nos ha presentado un vampiro muy frágil, que no bebe sangre humana, vive en el día, brilla y es romántico”, concluyó el crítico José Felipe Coria.