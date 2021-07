El director de Conexión continuó: “Habrá dos metros de distancia entre panelistas. Si hay alguien sospechoso o con alguna situación de síntomas no puede participar en el show. Alonso Solís está en cuarentena y no estuvo en los ensayos. La idea de tener tanta gente es que no estarán todos. La primera semana probablemente sí se presentarán, pero la idea es irlos rotando. La mayoría ha buscado la forma de estar vacunados, pero eso no implica que bajemos la guardia, al contrario, estamos buscando tener a la gente bien para evitar brotes durante el programa”.