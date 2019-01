“Hoy tomaré otro rumbo y no puedo negar que tengo sentimientos encontrados. Soy humano. He estado muy sensible. No es fácil despedirse de un lugar al cual dediqué parte de mi vida, un lugar que me dio la oportunidad de crecer y que, además, fue testigo de ese crecimiento personal y profesional. Pero también lo más difícil es apartarme de la gente tan maravillosa con la que compartí muchísimas experiencias. Me despido de esta empresa a la que me entregué completamente por 12 años, incluso hasta en mis días más grises siempre estuve aquí sacando una risa”, continuó Calderón.