Con deportes, series animadas, filmes taquilleros y más, Star+ arranca este 31 de agosto

La oferta de Star+ incluirá eventos deportivos en vivo, exitosas películas y populares series para todos los gustos. Archivo.

Con un contenido que incluye películas, series, producciones animadas y eventos deportivos, entre otras muchas opciones más, la plataforma de streaming Star+ entra en funcionamiento este 31 de agosto en Costa Rica.

Los aficionados a las ligas de fútbol más importantes del mundo -como la Ligue 1 o la UEFA Champions League-, así como los amantes del tenis, boxeo y beisbol, entre otras disciplinas, tendrán acceso a eventos en vivo para observar algunos de los encuentros deportivos más importantes.

Asimismo, durante una presentación realizada la mañana de este lunes 30 de agosto, Star+ destacó que los suscriptores tendrán acceso a películas taquilleras -incluidos algunos estrenos-, series clásicas y nuevas producciones, seriados animados y contenido original producido en todo el mundo.

Según explicó Natalia Scalia, directora de Consumo directo de The Walt Disney Company Latin America, con la nueva plataforma se busca llegar a un público más adulto con producciones locales e internacionales que son exclusivas de Star+, en un servicio que es independiente pero complementario de Disney+.

Entre la oferta destacan producciones como Los Simpson, incluida la más reciente temporada número 32; Grey’s Anatomy, This Is Us, American Horror Story y filmes como Deadpool, la saga de Duro de matar y otras populares colecciones de títulos.

Star+ inicia operaciones con dos paquetes. El primero es el paquete mensual que tiene un costo de $10.99 (unos ¢6.900) y la suscripción anual con un valor de $109.99 (unos ¢69.300).

Asimismo, según explicó Scalia, también existe la opción de escoger el Combo+ cuyo precio mensual es de $13.99 (cerca de ¢8.800) y que incluye tanto Star+ como Disney+. “Quienes ya estén suscritos a Disney+ solamente pagarán la diferencia cuando elijan el Combo+”, explicó la vocera.

Fácil de usar

Según Marcos Amadeo, vicepresidente de Productos Digitales y Operaciones, la plataforma se destaca por su uso intuitivo con recomendaciones para el usuario, según sus gusto, menú de navegación y búsquedas por género o actores, entre otros.

[ Star+ llega a pelear su espacio en la ‘guerra del streaming’. Compare sus precios con los de otras plataformas ]

También, Star+ posee un mecanismo de control parental que incluye un pin con el objetivo de que solo una persona adulta pueda hacer modificaciones, esto para prevenir que menores de edad tenga acceso a contenido no apto para sus edades.

De igual forma, la plataforma permite descargar hasta 25 títulos en 10 dispositivos para poder verlos cuando guste, aún si no tiene acceso a internet y ofrece la posibilidad de crear hasta perfiles personalizados para que cada usuario disfrute de contenido ajustado a su medida.

Según Amadeo, en el caso de los eventos deportivos en vivo, el suscriptor tendrá la opción de rebobinar de inmediato la transmisión para disfrutar alguna jugada que se perdió o que quiera ver a profundidad. Y si no pudo ver algún partido en vivo, el evento se mantendrá disponible un tiempo extendido para verlo posteriormente.

“Star+ permite que vea su programación favorito a la mayor calidad que le permita su conexión a internet hasta un máximo de 4K y el sonido Dolby Surround de 7.1″, explicó Amadeo.

Mucho deporte

Bruno Zurlo, director deportivo de Star+, resaltó que con la llegada de Star+ por primera vez Latinoamérica tendrá acceso en streaming al contenido de la cadena de deportes ESPN.

“Nuestros usuarios tendrán acceso a los más importantes torneos de fútbol internacional, a las Ligas Mayores, eventos de baloncesto, tenis, ciclismo, artes marciales, fútbol americano y beisbol, así como series y documentales con el sello ESPN”, adelantó Zurlo.

“Tendremos eventos en vivo, los más destacado de las ligas de fútbol, eventos de UFC para los aficionados al boxeo. Star+ es el lugar soñado para los fanáticos del deporte”, agregó el representante.

Para todos los gustos

La serie dramática 'This is Us' ha cosechado elogios desde su estreno en 2016. Ahora la podrá ver a través de la plataforma Star+ a partir del 31 de agosto. Foto: Archivo (NBC/Maarten de Boer/NBC)

Finalmente Gonzalo Fiure, encargado del área de Entrenimiento General, afirmó que Star+ tendrá opciones para todos los gustos con producciones de acción, drama, documentales y todas las temporadas de series favoritas como This Is Us, The Walking Dead, Pose, Homeland, Modern Family y Prison Break, entre muchas otras.

La oferta también incluirá producciones originales como Pam y Tommy, centrada en la tumultuosa relación entre la actriz Pamela Anderson y el roquero Tommy Lee; así como Dopesick, una serie de drama protagonizada por Michael Keaton y cuyo estreno está previsto para octubre próximo.

[ Star+ anuncia precio de suscripción en Costa Rica y un combo especial con Disney+ ]

“Tendremos además una insuperable oferta en series animadas con Los Simpson, Family Guy, Futurama, así como los esperados estrenos de Marvel’s Modok y Solar Opposites”, destacó Fiure.

Además de éxitos de taquilla como Bohemian Rhapsody y Deadpool también estarán disponibles las sagas de Duro de matar o la franquicia de Alien, así como producciones originales de Latinoamérica como Impuros (Brasil), No fue mi culpa (México) y Terapia alternativa (Argentina).

Para suscribirse, solo debe visitar el sitio www.starplus.com a partir de este martes 31 de agosto.