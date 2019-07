3. ¿Y Julia? La actriz Julia Roberts también se suma a la lista de intérpretes ignorados este año. Su rol en Homecoming, la elogiada serie de Amazon Prime, ha recibido solo buenas críticas, sin embargo, no fue suficiente como para obtener un puesto entre las nominadas a mejor actriz en una serie dramática. Ver a Emilia Clarke, por Game of Thrones, y Robin Wright, por House of Cards, ocupar dos de los siete puestos disponibles a partir de las peores temporadas de sus series en lugar de Roberts es un duro golpe para la mañana de este martes. El resto de nominadas son Sandra Oh y Jodie Comer, por Killing Eve; Viola Davis, por How to Get Away With Murder; Laura Linney, por Ozark y Mandy Moore, por This Is Us.