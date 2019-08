Un profesor que quiere recuperar sus datos en manos sw corporaciones bastante opacas, una empresa que se niega a dárselos y unas elecciones que no han sido tan democráticas como parecían. Todos estos ingredientes que podrían pertenecer a un thriller actualizado de David contra Goliat, representado este último por las grandes tecnológicas, no es ni más ni menos que el mundo real. Tirando del hilo de “¿quién tiene mis datos?” conocemos de mano de sus protagonistas el destape de Cambridge Analytica: un profesor, una periodista, dos ex trabajadores arrepentidos, un juicio y varios ‘villanos’. Nadie podía imaginarse que rellenar el típico test de personalidad de Facebook podría cambiar de forma tan fraudulenta el resultado de unas elecciones. Dejamos rastro de nuestros datos por todas partes y los mensajes personalizados que recibimos a diario mezclados con fotos de gatitos y bebés no son solo de aspiradoras o viajes. También nos cuelan posts ideológicos que se repican una y otra vez en nuestras redes para que cale en nuestro inconsciente y en nuestra intención de voto. Lo más espeluznante: que después de descubrir todo lo que ha sucedido, no parece que muchas cosas hayan cambiado (por ahora).