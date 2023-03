Cartaginés que rompió récord en ‘Force Masters’: ‘Mi entrenamiento es diario, alzando cajas de chayote’

Las emociones son cada vez más intensas en los programas Force Masters, de Teletica, pues los competidores dan un espectáculo que deja sin aliento a la audiencia. Los clasificados del tercer episodio demostraron que en cada nuevo capítulo siempre habrá una sorpresa. Esta vez, Yustin Morales asombró con su rapidez, al completar el circuito en el tiempo más corto, mientras que Juan Ignacio Gutiérrez, el competidor más joven, sorprendió por su habilidad para superar uno de los obstáculos más difíciles.

Este lunes 6 de marzo, horas después de clasificarse, ambos atletas conversaron con La Nación y comentaron un poco de su historia y preparación. Con cada palabra evidenciaron porqué lograron clasificarse a la segunda fase de la competencia televisada producida por Teletica Formatos.

Sin planearlo, Yustin se preparó en el campo para tener un desempeño sobresaliente en Force Masters, mientras que Juan Ignacio construyó con materiales reciclados la estructura que le permitió pasar el Vormir con una facilidad que dejó a todos admirados.

Preparación desde “chiquitillo’ Copiado!

Yustin Morales está muy agradecido. Claro que le entusiasma ganarse el Hilux del año que se llevará el campeón de Force Masters, sin embargo, para él ya es muy motivante todo lo que ha ganado. Su celular tiene decenas de mensajes de personas que lo felicitan por su buen desempeño en la competencia de canal 7. Está feliz por todo el cariño que ha recibido su hija Alanis, de cinco años, quien se robó el show luego de que su papá tuviera una participación sobresaliente.

Al recibir el abrazo de Alanis (hija de su novia Djennane Solano) cuando estaba siendo entrevistado por Paola Chacón, Yustin no pudo evitar las lágrimas de emoción por todo lo vivido.

“Esto es nuevo para mí, soy de campo, no estoy acostumbrado a tele. Ahora me llaman ustedes de La Nación. En la tarde voy para Teletica Radio. De verdad que no puedo ganar más. Me mandaron fotos de familias reunidas apoyándome, uní familias. Si mañana me muero, me voy a feliz”, comentó el comerciante, de 27 años.

Yustin Morales es oriundo de Piedra Azul, de Santiago, de Paraíso de Cartago, junto a su familia se dedica a comerciar diferentes verduras. Toda su vida ha trabajado en el campo y desde hace varios años entrena en el gimnasio por salud.

Él acudió al casting de Force Masters porque le comentaron que buscaban personas que hicieran ejercicio y que fueran “medio bombetillas”, él se considera alegre.

Tras tres programas de Force Masters, Morales logró convertirse en el competidor que completó el circuito en el menor tiempo. A él solamente le tomó poco más de 2 minutos y 28 segundos. Hoy bromea porque hay quienes le han dicho que tan buen resultado se debe a su trabajo diario.

“Dicen que es por mi entrenamiento diario. Yo paso alzando cajas de chayote, de vainicas y de otras verduras. Siempre ando haciendo fuerza, luego uno va al gimnasio a hacer más cosas”, comentó con relación a su resistencia y agilidad.

El atleta también cree que esta preparación viene desde su infancia, pues al criarse en el campo ha trepado árboles y jugado en los ríos toda la vida.

“Uno desde chiquitillo anda brinque y brinque. También en los palos buscando cases y guayabas”, agregó.

Además de su fuerza, la concentración es clave en la competencia. Él asegura que Dios fue quién le ayudó.

“Le doy el puro mérito a Diosito. La serenidad mental que tuve fue gracias a Él. Me ayudó a controlar mis nervios. Yo tenía ansiedad por pasar. Tuve paz mental. Eso me ayudó. No digo que sea más ágil o bueno que otros. Para mí todos son muy buenos. Tuve serenidad mental y ayuda de Dios”, mencionó. Yustin fue el octavo en participar.

Ahora que pasó a la segunda fase, Morales ve todo diferente, cambió el chip. Cuenta que el coach del gimnasio le dijo que esto ya dejó de ser un juego y que él demostró que puede ganar. Aunque con tanto cariño recibido, ya se siente el triunfador.

Ayuda en casa Copiado!

Juan Ignacio Gutiérrez, de 19 años, marcó otro hito durante el tercer programa de Force Masters. El competidor más joven del espacio se clasificó demostrando que la agilidad y resistencia no tienen edad. Asimismo, sobresalió al pasar el difícil obstáculo del ‘Vormir’ con gran facilidad, como se mencionó antes.

El ‘Vormir’ es un pasamanos en el que se tiene que saltar con la barra de una muesca a la siguiente. Esta prueba se ha convertido en una de las más complicadas. Hay una explicación detrás de su notable desempeño.

Además de practicar calistenia, que es un ejercicio que se realiza con el propio peso corporal, el estudiante de ingeniería mecánica y vecino de Heredia se destacó gracias a que construyó en su casa una estructura en la que practicó para el Vormir.

Su mamá Grace Quirós, quien fue la que lo motivó a acudir al casting, tiene como costumbre reciclar, por lo que gracias a varios tubos de metal el muchacho edificó su propio obstáculo, lo que lo ayudó a ser rápido y preciso.

“Siempre he sido muy de hacer piruetas y cosas así. Eso me ha dado cierta agilidad. La calistenia me ha ayudado mucho con temas de agarre y balanceo, pues trabajo con mi propio peso corporal. Cuando vi la estación del Vormir hice una estructura parecida en mi casa, practiqué varios días y eso me ayudó con la precisión”, comentó Juan Ignacio, quien desde siempre ha seguido programas de competencias como American Ninja Warrior.

“Sabía que eso me iba a ayudar, sobre todo por el componente del balanceo, quería tener claro el patrón del movimiento”, agregó.

Haber clasificado lo emocionó mucho, pues demostró “que sí se puede”. También le alegró ver la felicidad de su madre, quien lo acompañó durante el programa.

Para la segunda etapa, José Ignacio procurará ser más veloz. Eso a pesar de haber sido uno de los más rápidos, pues le tomó menos de tres minutos llegar hasta el final.

“Debo mejorar ciertos aspectos, como la parte del aire. Me siento preparado. Para los próximos programas debo hacer seguido cada estación y quedar en buena posición y no quedar descalificado por tiempo. Hay compañeros muy buenos y rápidos. Hay que tener eso en cuenta”.