“Cuando mi hija y yo volvimos a casa después de grabar el programa, le dije que recogiera sus cosas y se marchara”, declaró Callaghan al periódico The Sun. La mujer relató, además, cómo en las siguientes horas no había dejado de recibir mensajes de texto en los que le pedía perdón por haberle fallado y que su vida no tenía sentido sin ella.