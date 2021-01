“Durante mis entrevistas en Netflix, recuerdo que me preguntaron: “Si pudieras hacer cualquier programa, ¿de qué tipo sería y por qué?”. Me atreví a decir la verdad: que en un mundo de la cultura pop dominado por la ciencia ficción y la fantasía, siempre me han gustado los romances hermosos y exuberantes. Ser directo valió la pena, aunque poco imaginaba que el primer proyecto que ayudaría a dar vida en Netflix sería Bridgerton y poder anunciar que ahora es la serie más grande de Netflix es un sueño hecho realidad”, dijo Jinny Howe, vicepresidente de series originales de Netflix, como parte del anuncio.