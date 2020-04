Como era de esperarse, su regreso fue por todo lo alto, gracias a su participación en la película Once Upon a Time in Hollywood, en la que compartió créditos con su colega Leonardo DiCaprio y el cineasta Quentin Tarantino, y que le permitió ganar su primer Óscar como mejor actor de reparto, además de triunfar en los Globos de Oro y el BAFTA.