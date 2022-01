‘Bel-Air’: la nueva serie que dejará atrás los chistes de Will Smith y traerá el drama

Aquella imagen del joven Will rapeando sobre los motivos que lo hicieron viajar con sus tíos a Bel-Air queda atrás. De hecho, todo lo que alguna vez se vio en la graciosísima serie de los noventa El príncipe de Bel-Air es solo un recuerdo, pues el propio Will, quien protagonizó aquel sitcom, ahora produce una nueva versión mucho más “seria”, sin chistes y con tono dramático.

Este lunes 10 de enero se dio a conocer el tráiler de Bel-Air, la nueva versión dramática que deja atrás la comedia. La serie estrenará sus primeros tres episodios en Estados Unidos a través de Peacock, el 13 de febrero.

Jabari Banks interpreta a un nuevo problemático Will. Foto: Peacock

“Este pueblo intentará hacerte olvidar quién eres y de dónde vienes. No dejes que haga eso”, advierten al protagonista al comienzo del tráiler. La idea de realizar esta versión de la serie surgió, de hecho, por un falso tráiler que fue viralizado en el 2019.

Los motivos de la mudanza de Will son similares a los de la serie clásica, pero contados como si se tratara de algo severo. La serie se desarrolla en la actualidad y Will (interpretado por Jabari Banks) tiene un gran altercado que acaba con una detención por parte de la policía, llevando al joven tras las rejas.

Aunque Will fue liberado, el hombre al que se enfrentó en la cancha de baloncesto quiere venganza. Entonces, para mantener a Will a salvo, es enviado a vivir con su tía y su tío en Bel-Air. El tío Phil hace todo lo que está a su alcance para mantener en secreto la razón por la que Will vive con ellos y le dice: “Esta es la historia: viniste a Bel-Air para recibir una mejor educación. Simple”.

[ Globos de Oro 2022: ‘Succession’ y ‘El poder del perro’ ganan sin el aplauso del público ]

La nueva serie llegará el próximo febrero a EEUU. Foto: Peacock

[ ‘The Office’ y la segunda vida que ha tenido la serie en el 2021 ]

Además del joven Banks, los otros miembros del reparto son Adrian Holmes (At That Age, V Wars) como el tío Phillip Banks; Cassandra Freeman (El enemigo interior, Atlanta) como la tía Vivian Banks; Olly Sholotan (Run Hide Fight, Evolution of Nate Gibson) como Carlton Banks; Coco Jones (Let it Shine, Vampires vs. The Bronx) como Hilary Banks; Akira Akbar (Podemos ser héroes, Capitana Marvel) como Ashley Banks; Jimmy Akingbola (El juego más peligroso, A largo plazo) como Geoffrey; Jones (Rel, Snowfall) como Jazz; y Simone Joy Jones (Qué pasaría si) como Lisa.

Smith es productor ejecutivo de la serie a través de Westbrook Studios, junto con Quincy Jones, Benny Medina y los creadores de la serie original: Andy y Susan Borowitz.