¿Y los regalos? Ya no son prioridad. “Tuve mucho la costumbre de dar regalos, pero es otra cosa en la que se han ido poniendo de acuerdo los nietos en ir eliminando esa costumbre. Eso es botar el dinero y en este momento el país no está para esas frivolidades. Mis nietos sí no dejan de recibir el regalito de la abuela, pero es que ellos son lo más divino del mundo que podemos tener. Pero esa frivolidad de que te regalo y me regalás se ha ido perdiendo y son parte de las cosas con las que estoy de acuerdo con los jóvenes de hoy, de ir eliminando muchas de esas costumbres. Son frivolidades que nada te dejan”, remata la vecina de San Pedro de Montes de Oca.