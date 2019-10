“El miedo es mucho de lo que impulsa las acciones de Kendra a lo largo de toda la trama. Temor que cualquier padre pueda sentir cuando un niño no regresa a casa en medio de la noche; sin embargo, el miedo adquiere mayor intensidad porque su hijo es un mestizo de 18 años en el sur. ¿Ella puede esperar lo mismo que un padre que no vive esta misma situación?”, declaró Washington en una entrevista con The New York Times.