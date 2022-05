Alex Costa burla al coronavirus para llevar alegría a personas enfermas

Alex Costa tiene varios años dedicado a visitar personas que tienen alguna dolencia física. Ahora la pandemia lo hizo reinventarse. Foto: Alex Costa para LN

Recientemente, Alex Costa realizó un show virtual para recaudar fondos en beneficio del Hogar de Ancianos Corazón de Jesús, en Puriscal. El centro requiere apoyo para sus obligaciones diarias.

El humorista, además, aprovechó la plataforma de Tu cara me suena, de Teletica, espacio en el que es juez, para invitar a la población a donar y así apoyar a los adultos mayores de ese lugar.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que Costa utiliza su humor para solidarizarse con otros; desde hace varios años él tiene la costumbre de visitar a personas hospitalizadas y jóvenes con cáncer apoyados por el Proyecto Daniel, con el fin de llevarles alegría o cumplirles el sueño de conocer a su personaje Juanka Galindo.

Él busca alegrar a los demás luego de una petición especial. Todo nació tras el fallecimiento de su suegra doña Cecilia, quien luego de luchar mucho tiempo contra un cáncer de seno falleció. La peluca que la señora usaba fue entregada a Alex “para que hiciera reír a la gente” y así ella estaría orgullosa.

Es por esto que Costa antes visitaba con frecuencia diferentes centros de salud y a los jóvenes del proyecto de Daniel para llevarles alegría. Tras la llegada de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus a Costa Rica, Alex Costa tuvo que reinventarse, primero para salir adelante como artista, pero también, para continuar con su objetivo de hacer reír a personas que tienen alguna dolencia. Por ello, últimamente comparte su humor a través de la virtualidad.

“Con Proyecto Daniel cada actividad que tienen de aniversario o cuando tienen personas hospitalizadas con rehabilitación o quimioterapia me invitaban a ir. Pero ahora lo que hago es que les grabo shows de forma virtual. Con el hogar de ancianos hicimos un show para recoger dinero porque la pasan difícil en tiempos de covid. Ellos necesitan otros suplementos por ser adultos mayores y han tenido muchos gastos y tienen necesidad. Trato de ayudarles virtualmente. Cuando se pueda iré a visitarlos”, contó Costa.

Agregó: “Cuando empezó la pandemia se me cayó todo el trabajo. Me cancelaron siete shows pero había otros de ayuda social a los que estaba comprometidos y se cumplieron esos días. El trabajo se vino abajo pero seguí”.

El comediante realiza los espectáculos tanto de trabajo como benéficos desde un estudio que montó junto a su mánager Hernán Acuña.

Según Alex, hasta ahora han realizado cerca de 10 shows virtuales para personas del proyecto Daniel, otras que están en rehabilitación y para unas que esperan ser intervenidas en otro país.

En estos días de reingeniería para salir adelante, Costa ha realizado espectáculos (pagados) completamente en inglés y uno en el que lo grabaron en holograma y lo proyectaron en una sala especial para que los asistentes disfrutaran del show como si él estuviera presente.

Costa aprovechó para mencionar que, además, como muestra de apoyo a emprendedores, él ha realizado posteos gratuitos en sus diferentes redes sociales (@AlexCostaComedy).

“Normalmente se puede cobrar hasta $500 por posteo. Nosotros lo hemos hecho gratis.

“Yo hago esto por humor al prójimo: hacer reír es un don que Dios me dio y si no lo uso a menos de que me paguen me convertirían en un asalariado del mundo y no en un instrumento de Dios. Además, el público es quien me ha dado un lugar entre el humor y siempre debo devolver un poco de ese cariño”, contó Costa, quien dice que en este tiempo ha enviado mensajes motivacionales que le han solicitado diferentes instituciones ya sea para alegrar a funcionarios que luchan contra el coronavirus y también a estudiantes de escuelas y colegios.