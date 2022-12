Adriana Durán: ‘Seguiré tres días más apoyando al equipo de Deportes y luego me tomaré unos días’

Adriana Durán volvió a las transmisiones de Teletica Deportes con un paso fue arrollador. Allí, en esa caja de resonancia que son las redes sociales, le piden que se quede como comentarista en esas plataformas.

En esta entrevista con La Nación, la periodista deportiva dice que está feliz y satisfecha por el trabajo realizado durante la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Les agradece a los espectadores su cariño y valoraciones de su trabajo (tantos los constructivos como los no tanto), a Televisora de Costa Rica por confiar en su trabajo y a Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, por su profesionalismo y respaldo.

Adriana Durán durante un pase en Telenoticias para hablar de Deportes. Foto: Instagram (Cortesía )

Eso sí, sobre su futuro no suelta prenda porque, asegura, no lo ha decidido. Acá esta conversación acerca de este regreso a las transmisiones televisadas en vivo, la buena química entre el equipo y qué se viene a corto y mediano plazo.

Este domingo se despidió del equipo de cobertura del Mundial en Canal 7. ¿Con qué convencimientos termina esta aventura?

Fue una experiencia maravillosa y de mucho aprendizaje. ¡Nunca dejamos de aprender! Fue como si nunca me hubiera ido por el cariño de la gente y el apoyo de mis compañeros. Muy agradecida con Televisora de Costa Rica que confió en mi trabajo y me hizo sentir como siempre..., como en casa.

¿Extrañaba esa adrenalina de las transmisiones en vivo?

¡Sí! No sabía cuánto la extrañaba hasta que estuve de regreso aquí. ¡Fue un mes muy intenso y bonito! Lo disfruté montones, de principio a fin.

Jorge Martínez, Adriana Durán, Claudio Ciccia y Daniel Quirós se encargaron desde Costa Rica de las transmisiones del Mundial de Qatar 2022. Foto: Instagram (Cortesía )

¿Por qué hubo tan buena química y comunicación entre ese equipo?

Porque nos conocemos desde hace muchos años. Ya habíamos estado juntos desde transmisiones y Mundiales pasados, pero especialmente con Jorge y Dani hay una amistad de casi 30 años. Con Claudio también, pero desde hace apenas unos ocho años atrás. Nos conocemos los cuatro demasiado bien y creo que esa fue la razón de que la gente sintiera tan buena sinergia en el equipo de las transmisiones. Hacemos una muy buena química y equilibrio.

En redes sociales la gente resaltó mucho su trabajo como presentadora y como comentarista. ¿Cómo valora ese recibimiento de la gente?

Lo agradezco mucho. Las palabras y los mensajes del público son de un gran valor para mí, inclusive los que no fueron necesariamente positivos. Hay que tener humildad para recibirlos y tratar de mejorar siempre. Yo no llegué aquí con otra aspiración más que aportar al equipo y disfrutar al máximo la experiencia. Y así fue.

¿Cómo hace para no perderse en los halagos y ser autocrítica?

¡Esto es importantísimo! Mis papás me enseñaron que los pies siempre tienen que estar “pegados a la tierra” y aunque los agradezco muchísimo yo no me despego nunca.

“Soy muy crítica conmigo misma y creo a ojos cerrados que, pase lo que pase, sea bueno o no, no debemos nunca perder el horizonte. Recibo los comentarios buenos con agradecimiento y los que hacen observaciones o críticas con seriedad y análisis. Tengo claro que las personas públicas pueden igual ser queridas o criticadas porque estamos expuestos. Yo solo traté de hacer un trabajo digno en la empresa que me contrató para esto, y a la cual quiero y agradezco me tuviera aquí”.

Adriana Durán es aficionada y fiebre de la Tricolor. Aquí apoyando a Costa Rica en su paso por Qatar 2022. Foto: Instagram (Cortesía )

¿Cuál fue el mejor momento del Mundial con este equipo y cuál el peor o el más dramático?

¡El triunfo de Costa Rica significó mucho para todos! La alegría de vivir ese momento y compartirlo con el público porque, ante todo, soy fan y aficionada a nuestra Selección. Y la emoción de la final: ¡qué partidazo y qué cierre! No hubo un mal momento en este tiempo mundialista, ninguno. Nos entendimos siempre muy bien y lo disfrutamos al máximo, aunque tal vez el 7-0 nos golpeó a todos los ticos. Y dramáticos muchos: fue un mundial muy emocionante.

La gran pregunta del millón: ¿Seguiremos viendo a Adriana Durán como comentarista en Canal 7? ¿Se han dado acercamientos para volver definitivamente? ¿Le gustaría?

En este momento no hemos hecho estas reflexiones. Seguiré por tres días más apoyando al equipo de Deportes y luego me tomaré unos días para pasar con la familia.

Sin embargo, no me respondió esto: ¿Le gustaría volver?

Sí, me gustaría.

Gracias equipo!! Nosotros también sentimos que fue un gran Mundial! Siempre será un honor estar al lado de ustedes! Se les quiere infinitamente pic.twitter.com/7azh2tUlbv — Adri Durán (@AdriDuran_21) December 18, 2022

¿Cuáles son sus planes a corto y mediano plazo en el plano profesional?

Sé que es difícil de entender, pero en este momento no lo he decidido. Estoy dando algunas asesorías y de momento me quedo con esto. Ya veremos qué nos depara el 2023.

¿Qué pasó con la familia en tiempos de Mundial?

Ellos están muy felices de verme tan realizada durante este tiempo. Es cierto que no estuve mucho en la casa, pero mis papás, mi esposo y mis hijos aman también el fútbol como yo, así que nos entendimos de mil maravillas alrededor de esta experiencia. ¿Una hija, esposa y mamá que trabaja en fútbol? Pues qué más bonito que eso… Ellos siempre me apoyan y, a la vez, me inspiran. Por eso he sido feliz, muy feliz.