Adrián Méndez volvió a narrar tras escapársele a la muerte: ‘Pensé que no volvería a hacerlo’

En el 2001, un adolescente Adrián Méndez Brenes, de 17 años, relató su primer partido. En esa ocasión jugaron Cartago y Saprissa. Dos décadas después, exactamente un 16 de noviembre, Méndez volvió a narrar un juego… y en esta oportunidad lo sintió como una primera vez: lo hizo siete meses después de superar el coronavirus, enfermedad que lo tuvo cerca de la muerte.

La noche de este 16 de noviembre, Adrián Méndez narró, (para TD Más) el encuentro entre Jamaica y Estados Unidos en el marco de la eliminatoria por la Concacaf. Esta ocasión fue muy especial, pues tras todo lo vivido en los últimos meses, el comunicador deportivo llegó a pensar que nunca más podría hacer lo que tanto le apasiona.

Adrián Méndez relató su último partido el 4 de abril, domingo de Resurrección. Ese día Saprissa y Cartago quedaron 0 a 0. El 8 del mismo mes ya estaba enfermo de covid-19 y desde ese momento el estado de su salud se volvía más complicado. Finalmente pasó 52 días hospitalizado. Hoy reconoce su vida como un milagro. Está agradecido y es por esto que narrar es tan importante.

. Adrián Méndez volvió a narrar un partido tras siete meses sin hacerlo. Foto: Adrián Méndez para LN

“Ayer (16 de noviembre) fue un día muy especial, tenía muchas ansias, deseos y ganas. Narrar fútbol es lo que más me gusta. En algún momento sufrí cuando tenía un tubo en la garganta, pensé que no iba a volverlo a narrar… y siete meses después lo logré”, comentó Méndez, de 37 años.

Ayer su regreso estuvo marcado por su alegría, pero además por el apoyo de familia, amigos y muchas personas que le manifestaron buenos deseos.

“Recibí muchos mensajes. Primero a mi celular me escribieron las personas más allegadas, también me dejaron mensajes en las redes sociales, principalmente en instagram y Twitter. Las personas me decían que se alegraban mucho. Siempre se acordaron, oraron, tenían fe. Trato de agradecerles a todos, uno a uno. Se toman el tiempo, de verdad que me alegra muchísimo”, dice.

Además de ser narrador y periodista deportivo para TD Más y Teletica Radio, Adrián Méndez también escribe de deportes para teletica.com.

Horas después de volver a transmitir la emoción de un partido a través de su potente voz, él se siente muy bien.

“Estoy realizado. Es como volver a empezar. Es una sensación inexplicable porque en algún momento pensé que no podía hacerlo más. Luché para lograrlo”, cuenta.

Luego de pasar 52 días hospitalizado, a finales de mayo Adrián Méndez abandonó el hospital Max Peralta, en Cartago. El comunicador enfrentó algunas secuelas después de pasar tanto tiempo en cama, una de ellas fue el no poder caminar. Sus piernas no tenían movilidad.

“Luché mucho para estar aquí. Primero fue la recuperación física. He sido muy estricto con mis ejercicios de terapia y con la dieta para recuperarme pronto. Todo esto le dio tiempo a mi voz para que lograra retomar lo mismo que antes”, asegura.

El narrador cuenta que fue entre finales de julio e inicios de agosto que empezó a tener una mayor evolución en cuanto a movilidad.

“Empecé a caminar con andadera. Luego con un bastón de cuatro puntos, después con un bastón de un punto y ahora sin bastón, aunque siempre lo ando por cualquiera eventualidad”, confía.

. Adrián junto a su adorada hija Mariana Méndez. La niña se siente muy feliz de ver a su papá bien. Foto: Adrián Méndez para LN

Una vida nueva

Adrián Méndez ve la vida de una manera distinta. Hoy valora más su existencia y realizó cambios, principalmente en sus hábitos. Se siente mejor.

“Tenía malos hábitos antes de enfermarme. He tratado de corregirlos. Vamos por buen camino. Hoy me siento mejor de salud y físicamente mejor que antes de enfermarme.

“He bajado 40 kilos y me hace falta bajar. Durante la estancia en el hospital vi tantos casos y las enfermeras me contaban que el factor de riesgo más grave del coronavirus es la obesidad. La mayoría de personas fallecen. Yo por eso soy del porcentaje bajo que pudo salir”, afirma.

¡Palo y adentro! Así Adrián Méndez volvió a cantar un gol



No estoy llorando, ustedes están llorando. pic.twitter.com/c2VLtZGlsn — TD Más (@tdmas_cr) November 16, 2021

Además de cuidarse más integralmente, Adrián Méndez hoy es un hombre que cree en la oración. La práctica con más frecuencia. También, confía en el poder de las personas cuando se unen para pedir por sus semejantes.

" Amo más mi vida. Antes la tenía muy descuidada”, afirma Méndez, quien hoy vive feliz de ver crecer a su hija Mariana, de 12 años.

“Mariana acaba de salir de exámenes y ahorita andaba haciendo un examen de admisión para el colegio. Ella sufrió mucho cuando estuve enfermo y ahora está disfrutando mucho conmigo”, cuenta.

Estar tan cerca de morir no fue una experiencia nueva para el narrador. Hace 10 años pasó por un proceso similar, sin embargo, es hasta esta vez que realmente decidió vivir distinto.

“Hace 10 años, un 24 de diciembre del 2011 tuve un accidente de tránsito muy grave. Es la segunda vez que me pasa estar cerca de la muerte. A pesar de todo lo que me pasó aquella vez, yo en lugar de cambiar nunca cambié. Iba en carro, supongo que me quedé dormido. No me acuerdo de nada. Ya este segundo golpe es suficiente”, afirmó Méndez, quien se siente agradecido por esta oportunidad de vivir y por el apoyo que ha recibido.

“Quiero agradecer a todas las personas que oraron, que se unieron. Que apoyaron mucho a mi familia. A mis amigos cercanos, a mis compañeros y a la Televisora porque se portaron espectacularmente”.