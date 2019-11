U Cant Touch This, clásico infaltable en cualquier reunión de baile, fue el tema que puso a Destino Positivo a estirarse en la pista cuán largo es. Nuevamente, las tensiones entre el juez Alex Costa y la estrella de redes sociales aparecieron pues Costa le reclamó que quería ver más ballroom en su coreografía. La semana anterior, ambos tuvieron un enfrentamiento puesto que el juez le protestó la “falta de sensualidad” en su bachata. Un total de 23 puntos hizo que Destino no pudiese disimular su reacción ante la nota más baja del programa.