– El estar inmersa en todo el proyecto desde el principio, especialmente con la parte de producción, me ha hecho crecer mucho como actriz, además de que te hace valorar todavía más el trabajo que hay en todos los demás departamentos, la dificultad que hay y la importancia del trabajo en equipo. Me ha enseñado a estar mucho más concentrada frente a la cámara y que, al final de todo, te da mucho gusto no solo trabajar con gente talentosa, sino que también es buena persona y de buen corazón.