Actriz costarricense Mariluz Bermúdez estrena este lunes 23 de enero telenovela ‘El Bienamado’

La telenovela El Bienamado , protagonizada por la costarricense Mariluz Bermúdez, se estrena este lunes 23 de enero por el canal de cable Las estrellas, de Televisa.

En la ficción –que se transmitirá a las 8 p. m.– la tica interpreta a Valeria Cienfuegos, una osada e inteligente mujer que se enamora de un hombre quien no le corresponde.

Valeria Cienfuegos es el segundo papel estelar que logra la actriz de 30 años de edad, quien conquista la tevé mexicana desde hace ocho años.

El primer papel protagónico de Bermúdez fue el de Constanza Santos Luna , en Las amazonas.

“Con Valeria Cienfuegos hice casting para un personaje importante, pero no llegaba a protagónico. El público decidía los personajes por medio de focus groups , y la gente me quiso a mí. Dijeron que estaba para más; el productor me dijo que la gente me quiere”, dijo Bermúdez a Viva durante una entrevista.

Amor de tres. Mark Tacher, Mariluz Bermúdez y Andrés Palacios (de izq. a der.) protagonizarán un triángulo amoroso en la historia. Televisa.

Además de Bermúdez, El Bienamado cuenta con las actuaciones principales de Chucho Ochoa, Mark Tacher y Andrés Palacios.

La novela cuenta la historia de Odorico un candidado a la presidencia municipal de Loreto, ciudad mexicana del estado de Baja California Sur, que tiene amoríos secretos con tres hermanas solteronas, quienes le ayudan en su lucha por llegar al poder. Valeria (Mariluz) es hija de Odorico.

Sobre la historia, su productor Nicandro Díaz comentó: “ El Bienamado es una historia tan longeva como actual, porque a pesar de ser de los años 70, hoy en día mantiene características que la hacen atractiva, pues eso podría estar ocurriendo en cualquier pueblo de Latinoamérica. Cuenta con un exquisito equilibrio entre melodrama, humor negro, comedia, tragicomedia y realismo mágico”.