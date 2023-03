Actor tico Harry Shum Jr. se lució en la alfombra blanca de los Óscar

El actor de origen costarricense Harry Shum Jr. desfiló por la alfombra blanca previo a la edición número 95 de los Óscar.

Shum, de 40 años, se atavió con un pantalón negro pero el toque especial de su atuendo estaba en la parte superior, pues llevó un saco blanco más largo de lo común que combinó con camisa del mismo tono. Usó un corbatín negro y a la altura de su cintura ató una cinta negra.

Así se vio el 'look' completo del costarricense Harry Shum Jr. Él vistió un traje a la medida de la firma de lujo ADEAM. Foto: Instagram

En su cuenta de Instagram, el actor, quien es parte del elenco del largometraje Everything Everywhere All at Once, cinta que tiene 10 nominaciones en los premios de la Academia, compartió varias imágenes.

Shum es conocido por su trabajo en Love Hard, del tico Hernán Jiménez, y contó que pronto será parte de una nueva temporada de Grey’s Anatomy.

El diseño usado por Harry Shum Jr. fue hecho a la medida por la firma ADEAM, que tiene como diseñadora a la japonesa Hanako Maeda.

Shum, nacido en Limón e hijo de padres chinos, completó su atuendo con sofisticados zapatos de charol de la firma de lujo Christian Louboutin.