Teletica revive gracioso video de Mauricio Hoffmann de cara a las elecciones presidenciales

Mauricio Hoffmann es uno de los rostros más icónicos de Teletica.

En el marco de las elecciones presidenciales, Teletica sorprendió a sus seguidores al revivir un divertido video de Mauricio Hoffmann. En el audiovisual, el reconocido presentador de televisión aparece sobre una atracción mecánica y no puede contener la risa ante la situación.

“¿Estás disfrutando la época electoral? Mi más honesta reacción”, escribió la página de entretenimiento de la televisora al compartir el clip en redes sociales.

Entre carcajadas, Hoffmann comenta: “Está muy bonito, cuesta un poquito grabar... Esto está muy bueno”, mientras continúa riendo sin control a medida que la máquina gira una y otra vez.

El video muestra a un Mauricio Hoffmann más joven, lo que no pasó desapercibido para los usuarios, quienes destacaron ese detalle con comentarios como: “¿Él es Justin Timberlake?”, “Me hizo el día”, “La risa nerviosa” y “El estilo de los 2000”.

Aunque Teletica no especificó la fecha exacta del material, todo apunta a que fue grabado en la primera década de los 2000, ya que el micrófono amarillo que aparece en el video era característico de la televisora en esa época.