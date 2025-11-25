Teletica ‘llena de alegría’ a Elías Alvarado con esta noticia que le dio

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, compartió con entusiasmo que Teletica le dio una noticia que estaba esperando y que lo llena de alegría a nivel humano y profesional.

De acuerdo con Alvarado, por segundo año consecutivo, la televisora confió en él para participar en la transmisión del tradicional Desfile de las Rosas, que se llevará a cabo el 1.° de enero de 2026 en Pasadena, California.

Los gusticos de Saúl, emprendimiento de Elías Alvarado y su familia

El periodista mostró su gratitud con el canal de La Sabana, por esta oportunidad, a través de un emotivo mensaje.

“Familia, me llena de alegría compartirles que por segundo año consecutivo tendré el honor de estar presente en el icónico Rose Parade, en Pasadena, California”, escribió Alvarado en un posteo en su Instagram.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la familia Teletica por la confianza y por designarme nuevamente para acompañarlos el día del desfile. Es un privilegio enorme poder iniciar el año junto a todos ustedes, llevando la emoción y la magia de este evento tan especial”, concluyó.

Teletica no ha confirmado qué otras figuras serán parte de la transmisión, por lo que únicamente es oficial la participación Alvarado desde el lugar del evento.