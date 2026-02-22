TD Más se pronuncia tajante sobre el enfrentamiento entre dos periodistas de Teletica y pide esto para una de las partes

TD Más se pronunció a su estilo al enfrentamiento entre dos periodistas de las filas de Teletica.

El enfrentamiento entre Gustavo López y Kevin Jiménez, ambos periodistas contratados por Teletica, generó gran polémica e incluso escaló al punto de que TD Más se pronunciara sobre lo sucedido.

La tensión entre López y Jiménez estalló recientemente, cuando el joven periodista respondió en X (antes Twitter) a su colega, quien cuestionó su modo de trabajar por segunda vez, de forma pública.

Gustavo sugirió que el joven comunicador, conocido por sus informaciones exclusivas del fútbol costarricense, fue utilizado o “se dejó utilizar” por miembros de la directiva de la Fedefútbol, para posicionar falsamente que Alexandre Guimaraes era un candidato a dirigir la Selección de Costa Rica.

Anteriormente, Tavo (como se le conoce) ya había lanzado un dardo a Kevin cuando se debatió si existían periodistas que recibían pagos externos que incidían en lo que informaban.

Ante esto, Jiménez descalificó a López, asegurando que no tiene autoridad para hablar del periodismo informativo y aseguró que el experimentado comunicador es conocido por hacer “payasadas”.

Además, reveló que Ángel Catalina, exgerente deportivo, habría llamado a Gustavo López recientemente para pedirle que desmienta una información que, aparentemente, habría dado mal.

Luego del revuelo, TD Más se pronunció. El canal, perteneciente a Teletica, consideró que Jiménez fue irrespetuoso con López y que expuso a Catalina, al sacar a la luz la presunta llamada. Fiel al estilo que los caracteriza en redes, también bromearon con el asunto.

“1. Tavo tiene muchos años de brete, merece respeto. 2. La llamada de Catalina a Gustavo solo la sabían ellos dos; expusiste a la ‘fuente’. 3. Sí, Tavo hace muchas payasadas. 4. ¿Por qué no se pegan los besos?”, escribió TD Más.