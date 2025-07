‘Súbete, güelita, no pasa nada’: el video de una abuela en su primera montaña rusa que se hizo viral

En las últimas horas se viralizó un video en el que una abuela vive por primera vez la experiencia de subirse a una montaña rusa. Las expresiones de la señora fueron las que, sin duda, cautivaron al público de X, generando una ola de memes y reacciones en la plataforma.

El clip, compartido por la cuenta de X @PayasoTristeAlv, muestra a la mujer mayor animada por su nieta a disfrutar de una montaña rusa de caída vertical. El video está acompañado de un texto en tono humorístico: “Súbete, güelita, ni se siente nada. Solo es una bajadita”.

El video de la mujer junto a su nieta es una escena de espanto y comedia, todo al mismo tiempo. (La Nación Argentina/La Nación Argentina)

Al principio del video, que alcanzó más de 1.6 millones de vistas, la señora estaba sonriente, contenta de subirse a una de las grandes atracciones del parque y tomada de la mano de su nieta. Todo parecía tranquilo mientras el carro iba en subida. El ascenso fue lento y agradable, pero en un momento llegó la bajada y ahí todo cambió.

Abuela vive su primera montaña rusa y se hace viral

Lo que siguió fue una mezcla perfecta de terror y comedia. Mientras la abuela gritaba con desesperación, su nieta se reía sin parar. En un momento, la señora abrió los ojos de par en par y se aferró con fuerza al asiento. Al final del recorrido se mostró aliviada y hasta sorprendida de haber sobrevivido a la experiencia.

El clip no solo generó carcajadas, sino que despertó empatía entre los usuarios, quienes se sintieron identificados con el miedo de la mujer. Entre los comentarios más populares se leían frases como: “Yo cuando digo que nada me asusta y me subo al juego más intenso”; “Mi ansiedad y yo en plena reunión laboral” o “Yo pensando que superar a mi ex sería pan comido”.