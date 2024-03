Shrek Tico ‘quiere una foto con Édgar Silva’ y el periodista le contesta en redes sociales

Una campaña lanzada en redes sociales busca que el periodista y presentador Édgar Silva se tome una foto con el Shrek Tico.

Esta es una estatua de aproximadamente dos metros que alguna vez perteneció al restaurante Shrek Tico y que actualmente se encuentra en el vivero urbano Sendero, en Barrio Escalante, donde se lleva a cabo la exposición Beyond Shrek. La figura del ogro verde fue restaurada para esta ocasión.

Beyond Shrek es una muestra artística de más de 40 piezas de una gran variedad de formatos, incluida pintura, escultura, instalación, video-arte, performance, entre otras. Esta es una exposición que analiza cómo la cultura del internet —especialmente la cultura del meme— ha cambiado la forma en que interactuamos, pensamos y concebimos el arte.

'Querido Vincent' es una divertida pieza en la que Shrek besa al histórico pintor holandés Van Gogh y forma parte de la exposición 'Beyond Shrek'. Foto: Cortesía James Meneses

“Es una exhibición que parodia al personaje animado Shrek, eso como una excusa para acercar al público a un evento que invita a la reflexión ante fenómenos y comportamientos sociales en torno a la imagen, la cultura de masas y el internet”, explicó el pintor y grabador Andrés Murillo a La Nación, semanas atrás.

La muestra se exhibirá hasta el 24 de marzo y, antes de que finalice, la página de Instagram Los memes de mi tía Panchita lanzó este miércoles 20 de marzo una convocatoria para que Silva asista a la exposición.

“Levantamos esta humilde campaña de difusión para cumplir con la meta de que Édgar Silva asista a Beyond Shrek. Para ser parte de esta campaña solo deben etiquetarlo en los comentarios”, dice el post.

Ante los más de 200 comentarios, Silva contestó a la publicación para afirmar que no tiene problema en tomarse una foto con la figura de gran tamaño.

“Muchachos, les aseguro que casi no he ido a San José estos días y por eso no he podido estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y ojalá se extienda en días para poder tener tiempo”, dijo el periodista.

Sin embargo, hasta ahora la exposición mantiene el 24 de marzo como último día en exhibición.