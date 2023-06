Shakira y Manuel Turizo estrenarían colaboración con la canción llamada ‘Copa Vacía’

Un nuevo éxito de Shakira parece estar a la vuelta de la esquina. Después de su sencillo con Ozuna, la BZRP Music Sessions #53, canción que ocupó el puesto número uno a nivel mundial, y luego de la conmovedora pieza que hizo con sus dos pequeños, titulada Acróstico, otra sorpresa estaría cocinándose por parte de la barranquillera.

Eso fue lo que en un primer momento indicó Manuel Turizo, famoso por La Bachata, Éxtasis y Te olvido, a la agencia de noticias EFE, y quien ahora se sumergirá en una gran colaboración con Shakira.

Se trata de Copa Vacía, una nueva canción que, al parecer, saldrá en los próximos días. Cabe recordar que la expectativa sobre la colaboración de los dos colombianos en un nuevo sencillo comenzó a surgir a principios de año, cuando se filtró una estrofa de la canción en redes sociales y la aplicación Shazam mostraba lo que parecía ser la carátula del álbum.

Posteriormente, a principios de junio, Manuel Turizo le dijo a EFE que el single verá la luz “bien pronto” y que había sido algo “brutal” grabar con ella.

“Todos los artistas latinos quisiéramos tener la oportunidad de hacer esto. Ella (Shakira) para mí es la reina de la música latina, es uno de los referentes más grandes que nosotros tenemos. Fue increíble. Fue como lo soñé”, sostuvo el cantante de La Bachata.

Manuel Turizo y Shakira por fin se juntan en una canción. Foto: Instagram y Twitter: @shakira

¿Qué se sabe de la canción?

Por ahora, no se dispone de mucha información acerca de lo que podría ser esta nueva pieza, más allá de lo que se filtró en redes sociales y ahora, una nueva fotografía publicada por la intérprete de Monotonía.

Desde un principio, según las imágenes de Shazam, Shakira estaría en esta nueva entrega caracterizada como una sirena tras ser capturada. Su cabello está rosa, tal y como lo lució en el videoclip de Chantaje.

Esto fue confirmado el viernes 9 de junio, por medio de una fotografía en Twitter en la que podía verse a una sirena en la playa, sentada sobre una roca.

La emoción de sus miles de seguidores fue evidente. Tampoco dejaron pasar desapercibida la frase que acompaña a la foto: “You want thingamabobs? I got twenty…”, lo que en español sería “¿Quieres cosas? tengo veinte...”.

Cabe resaltar que thingamabobs es una palabra que se utiliza en el inglés para referirse a un objeto cuando la persona olvidó su nombre. Asimismo, es una clara referencia a La Sirenita y se puede apreciar en la canción Part of Your World.