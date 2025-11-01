Viva

¿Sabe usted qué es el tortolocuilo y por qué es muy peligroso? María Mayela Padilla lanza una importante advertencia

La folclorista costarricense acostumbra a mostrar en redes sociales cómo es la vida en el campo y ahora dio una importante advertencia

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
María Mayela Padilla será jueza en la nueva temporada de La dulce vida de Repretel.
María Mayela Padilla es una referente del folclor y las tradiciones costarricenses. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Mayela PadillaTortolocuilo
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.