Viva

Rumores de infidelidad podrían costarle millones de dólares al exesposo de Nicole Kidman

El acuerdo prenupcial podría ser anulado si se comprueba la supuesta infidelidad del músico con una joven del medio artístico

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Keith Urban enfrentaría una pérdida millonaria por infidelidad que compromete el acuerdo prenupcial con Nicole Kidman.
Keith Urban enfrentaría una pérdida millonaria por infidelidad que compromete el acuerdo prenupcial con Nicole Kidman. (Archivo/LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNicole KidmanKeith Urban
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.