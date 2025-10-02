Rumores de infidelidad podrían costarle millones de dólares al exesposo de Nicole Kidman

El músico Keith Urban, exesposo de Nicole Kidman, podría enfrentar pérdidas millonarias si se comprueba una supuesta infidelidad. Según el medio especializado Radar Online, una relación extramarital con una joven vinculada a la industria musical pondría en riesgo los términos del acuerdo prenupcial que firmó con la actriz.

La fortuna conjunta de Kidman y Urban se estimó en más de $325 millones. De acuerdo con publicaciones dedicadas al mundo del espectáculo, el acuerdo inicial contemplaba una división igualitaria de bienes y finanzas. No obstante, la supuesta traición abriría una vía legal para que se anule el contrato prenupcial.

Fuentes cercanas al exmatrimonio indicaron que Urban habría tenido un vínculo sentimental con una mujer más joven de ese mismo entorno profesional. Este rumor habría circulado ampliamente en Nashville, ciudad de residencia de la pareja, lo que genera especulación sobre su impacto legal.

Nicole Kidman y Keith Urban comenzaron su relación en 2005 y se casaron en junio de 2006. Tuvieron dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Kidman también es madre de Isabella, de 32 años, y Connor, de 30, fruto de su matrimonio con Tom Cruise, entre 1990 y 2001.

El tabloide británico Daily Mail reportó que las exigencias profesionales de ambos provocaron el distanciamiento. Kidman se mantuvo activa en múltiples producciones, mientras que Urban siguió de gira con frecuencia, lo que habría deteriorado la dinámica familiar.

Nicole Kidman recibió el Oscar a Mejor Actriz en 2003 por su interpretación en la película Las horas (2002). Por su parte, Keith Urban cuenta con 12 álbumes de estudio, incluido High, lanzado en 2024, y ha sido galardonado con cuatro premios Grammy.

