Rosalía compartió con sus millones de seguidores el trabajo de un artista costarricense

La cantante española Rosalía compartió en su cuenta de TikTok un video creado por el cantante y generador de contenido costarricense Alex Badilla.

Se trata de una grabación en la que Badilla, quien también es estilista, realiza un tinte de cabello a su amigo Eithan Chacón.

En el video, publicado originalmente por Chacón, se observa a Badilla aplicando un halo de color como referencia al estilo de la cantante en su álbum más reciente, LUX. Rosalía decidió compartir el clip para que sus seguidores también pudieran verlo.

El cantante y creador de contenido costarricense Alex Badilla se mostró sorprendido y agradecido por la publicación que hizo Rosalía sobre un video suyo. (Captura de video)

“Me da un colerón porque es de esos videos que es de esos videos en los que uno dice ‘para qué me voy a producir’ y bum, virales”, comentó Badilla en un video que publicó más tarde.

De acuerdo con el creador de contenido, la idea de teñirle el cabello a su amigo surgió una madrugada, cuando Chacón lo llamó para pedirle ayuda con su pelo.

“Me fui con un moñito, sin maquillaje, camiseta de hombre. Llego, empiezo a hacerle el halo a mi amigo, empieza a grabarlo y yo dije: ‘Vamos a dar lo mejor de lo mejor’, pero se me olvidó mi apariencia”, relató Badilla.

El influencer afirmó que, cuando trabaja, lo hace con amor y que sus manos representan prosperidad, arte y talento. “Por eso doy todo de mí, aunque tuviera que lavarle la cabeza en un fregadero (...). Al final el resultado estuvo soñado, que hasta la mismísima Rosalía lo reposteó y dijo I love it (me encanta)”, concluyó.