Repretel ficha a Yashin Quesada para importante proyecto

El reconocido comunicador llega a Canal 6 un mes después de que Columbia lo excluyera de las transmisiones deportivas

Por Juan Pablo Sanabria
Yashin Quesada
Repretel anunció con fuerza la llegada de Yashin Quesada. (Captura de video)







Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

