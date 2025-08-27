Repretel ficha a Yashin Quesada para importante proyecto

El reconocido periodista deportivo Yashin Quesada formará parte de un importante proyecto de Repretel. Así lo anunció la televisora mediante un video compartido en sus redes sociales.

Quesada será panelista de Área de fuego, programa especial que realiza Deportes Repretel durante los partidos de la Selección de Costa Rica. “Se los advierto desde ya, Haití no será pan comido”, dice el comunicador en el anuncio.

🔥Una leyenda del periodismo deportivo se une a nuestra mesa: Yashin Quesada ahora es parte de Área de Fuego. Su experiencia, análisis y voz autorizada llegan para encender la conversación. 🗓️ 5 y 9 de septiembre 🕙 10:00 p.m. 📺 Solo por Canal 6 #ÁreaDeFuego #YashinQuesada #Canal6 Publicado por Deportes Repretel en Miércoles, 27 de agosto de 2025

La incorporación de Quesada llega un mes después de que Columbia lo dejara fuera de las transmisiones deportivas, esto tras la llegada de Claudio Ciccia a la emisora en el puesto de Director de Estrategia y Contenidos Deportivos.

“En la edición de este mes de setiembre tendremos varias sorpresas en Área de fuego. Invitamos a formar parte del panel a Yashin Quesada, Jacqueline Álvarez y Jorge Vindas, que estarán junto a Daniel Martínez, Mónica Malavassi, Carlos Hernández y Maynor Solano analizando los partidos de la selección”, explicó Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel.

Área de fuego, programa distinguido por la picante discusión deportiva entre sus panelistas, se transmitirá por Canal 6 este 5 y 9 de setiembre, días correspondientes a los encuentros de la Tricolor contra Nicaragua y Haití, respectivamente.