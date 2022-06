Fama de Shakira fue impulsada por su gran talento y sus relaciones sentimentales

La cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, de 45 años, nunca fue de esas mujeres que se sientan en un estadio o frente a un televisor para disfrutar de un partido de futbol.

Ser elegida para interpretar la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 le abrió la puerta al que hasta hoy fue su romance más estable. Ahí conoció al seleccionado español Gerard Piqué, con quien procreó dos hijos y del que este sábado 4 de junio ha anunciado su separación tras 12 años de relación.

En el 2011, Piqué subió a tarima en un concierto en Barcelona. En ese momento, el romance entre ambos estaba a flor de piel. Archivo (Emilio Morenatti)

“Ahora en casa es el tópico central por supuesto, ¡tengo la impresión de que el futbol me persigue por todos lados y no me puedo escapar!”, dijo Shakira a la revista ¡Hola!, en el 2014.

Desde ese entonces y durante varios años, el nombre de Shakira apareció de manera permanente en los titulares de la prensa no solo por su innegable talento. Su repentina relación con el afamado futbolista dio mucho de que hablar, pero también por los embrollos con su exnovio, el argentino Antonio De la Rúa.

De la Rúa fungió como una especie de mánager durante sus primeros años de carrera y además tuvo un papel importante en la negociación del millonario contrato con Live Nation, la más grande productora de eventos en el mundo.

En su disco Servicio de lavandería, la cantautora le dedicó temas a su entonces novio, el hijo del expresidente argentino Fernando De la Rúa, quien además apareció en el video de Underneath Your Clothes. Sin embargo, años después, las letras de Shakira comenzaron a sugerir que había una crisis de pareja.

Shakira junto a Antonio De La Rúa, con quien mantuvo una relación de 1999 al 2001. AP (Anonymous)

Por ejemplo, en Lo que más (2010), uno de los versos dice “Sabe Dios, todo el amor que juramos, pero hoy nada es lo mismo, no vamos a engañarnos”.

En 11 años de noviazgo, la artista confesó repetidas veces su deseo de ser madre, y en más de una ocasión, hubo rumores de boda. Pero esta relación finalmente llegó a su fin en el 2011. Dos años después, ella entabló la primera de tres demandas contra su expareja por apropiarse de $6,6 millones. En todas las ocasiones, ella salió victoriosa.