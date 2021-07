Recordamos las dos visitas del Profesor Jirafales a Costa Rica

Primera visita oficial de Rubén Aguirre a Costa Rica, en 1976 (Cortesía de www.chavodel8.com )

La vecindad de El Chavo del Ocho perdió este viernes a su querido Profesor Jirafales. El actor mexicano Rubén Aguirre, ya retirado de los escenarios, murió a sus 82 años de edad.

Fueron millones los que crecieron con el profesor de El Chavo, La Chilindrina, Quico, Popis y Ñoño. La elegancia distinguía a su personaje hasta que, lo sacaban de quicio y explotaba con su cómico "¡Ta, ta, ta, ta!".

Los ticos no fueron la excepción y en dos ocasiones Rubén Aguirre estuvo en nuestro país para complacer a su público tico.

La primera visita fue en diciembre del 1976, junto a todo el elenco de la popular serie mexicana; y la más reciente fue en diciembre del 2002, cuando vino de gira con su querido Circo del Profesor Jirafales. Algunas personas que tuvieron contacto con el comediante recuerdan sus anécdotas.

El periodista Jorge Chaves, dueño de la revista Chavespectáculos, asegura que entrevistó a parte del elenco, pero no a él. Aún así, recuerda la visita. “Vinieron como tres días. En ese momento Rubén Aguirre no tenía el protagonismo que agarró después. Me fui detrás de los más importantes, que eran Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés y Carlos Villagrán. Ellos eran los más llamativos en ese momento”.

“Creo que ni pelota le di a Florinda Meza”, asegura. “Fueron hospedados en el Hotel Cristal, donde ahora es Repretel”.

Visita de Rubén Aguirre en el 2002 (Archivo)

26 años más tarde, el Profesor Jirafales regresó a suelo tico en una gira del Circo Fabulosos Hermanos King y el Circo del profesor Jirafales. El evento se llevó a cabo en el Parque de la Paz.

El periodista Juan Pablo Carranza, tuvo la oportunidad de entrevistarlo para el periódico Al Día. “Él dió una conferencia de prensa y luego yo le pedí la entrevista conmigo. Conversamos un ratito”.

“Yo tenía la curiosidad de si realmente era tan alto, porque a uno le parecía que el Profesor Jirafales era la persona más alta del mundo. Realmente lo era. Era un tipo súper alto, súper elegante”, recuerda. “Entró a la sala de la conferencia de prensa con mucha presencia”.

Una de las cosas que más llamaron la atención Carranza fue la simpatía con la que atendió a la prensa.

“Cuando yo lo entrevisté hablamos mucho de su tiempo durante las filmaciones de todos los programas de Chespirito: El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y todos los demás. A mí me dio la impresión de que recordaba esa etapa con mucho cariño, con mucho orgullo y con un gran respeto por Roberto Gómez Bolaños. Se refería a él como un maestro, como una persona que siempre los supo guiar”, indicó.

Visita de Rubén Aguirre en el 2002 (Archivo)

“Él me decía que cuando empezó a trabajar con Chespirito, para él era solo un trabajo en una serie de televisión. No fue una serie que pegó de inmediato, sino que le tomó muchísimos años alcanzar el auge que tiene todavía hoy en día”, agrega. “Él estaba muy impresionado de alcanzar ese nivel de fama y de popularidad. Era un mexicano con los pies muy bien puestos sobre la tierra y como siempre, muy dispuesto a devolver el cariño que la gente le transmitía”.

El músico Arturo Pardo fue otro de los que compartió con el actor. Después de una de las funciones del circo a la que asistió con su hermano se tomó una fotografía con el actor.

“Del espectáculo lo único que me acuerdo es que había una participación de él en la que invitaban a alguien del público a que interpretara a doña Florinda”, cuenta. “En ese momento no estaba mal de salud pero sí me acuerdo que estaba muy sordo. Solo escuchaba de un oído. Después del show había que hacer una fila para tomarse fotos con él. Había bastante gente haciendo fila. Costaba ¢5.000 la foto”.

“La firma era con la J con la forma de una jirafa”, agrega. “Era muy amable, eso era muy visible. Sí se preocupaba por escribir el nombre de cada persona, pero puso el nombre de mi hermano mal. Nunca escuchó bien, pero se agradeció mucho el gesto”.