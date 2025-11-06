Reconocida presentadora revela que sufrió acoso de fanático durante grabaciones: ‘No quería salir del carro del susto’

La reconocida presentadora televisiva Sandra Posada se sinceró como nunca sobre varios detalles de su vida, entre ellos, una situación de acoso que sufrió por parte de un fanático.

Una reconocida presentadora televisiva sorprendió al revelar una lamentable situación de la que fue víctima en varias ocasiones, mientras realizaba su trabajo grabando reportajes.

La colombiana Sandra Posada, conductora del espacio de Día a Día, en Medellín, confesó en una entrevista en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión sobre el acoso que sufrió.

El hecho se habría producido mientras grababa para el programa matutino. Cada vez que decía en qué lugar se encontraba, un hombre llegaba a buscarla para hablar con ella.

Lo que al inicio fue un saludo inocente se convirtió en algo de todos los días. El seguidor incluso le llevaba flores y regalos para ganarse la atención de la mujer.

“Una vez apareció este personaje y me dijo: ‘Quiero rezar contigo una oración, ¿lo podemos hacer?’ Me tomó de la mano y empezamos a rezar, pensé que era una situación aislada.

“Al otro día empezó a aparecer, volvía y aparecía, así fue todos los días, llegaba al lugar en el que estaba”, explicó Posada.

Debido a la insistencia del hombre, a la presentadora le tocó tomar precauciones como dejar de decir su ubicación o limitar sus publicaciones de Instagram.

Sin embargo, el equipo de Día a Día la habría ayudado a alejarse del acosador. Sandra Posada agradeció a sus compañeros de trabajo por apoyarla durante ese duro momento.

“Obviamente con el equipo de Día a día en Medellín me ayudaron muchísimo y ellos alcanzaron a encarar a esta persona y ya a lo último tratamos de no mencionar donde estaba, aunque obviamente mandaba mensajes en Instagram.

“Traté de ignorar el tema, pero fueron días muy angustiantes hasta llegar al llanto. No quería salir del carro, del susto de encontrarlo”, concluyó.