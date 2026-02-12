Reconocida figura de televisión es despedida por comentario sobre show de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La exestrella de The Real Housewives of New York City, Jill Zarin, fue despedida del elenco del nuevo programa de reencuentro de E!, The Golden Life, después de generar polémica en redes sociales por sus comentarios sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny.

En un video que más tarde eliminó, Zarin calificó de “inapropiado” que un artista hispanohablante encabezara el espectáculo y cuestionó la naturaleza del número musical.

“Parecía una declaración política, porque literalmente no había ninguna persona blanca en todo el lugar”, comentó. “Creo que fue algo del ICE”. También acusó a la NFL de “venderse” con su elección.

Las palabras de Zarin circularon rápidamente y se viralizaron, generando una ola de críticas.

El pasado martes, los productores del reality show confirmaron la salida de la celebridad del proyecto a través de un comunicado reproducido por Variety.

“Ante los recientes comentarios públicos de Jill Zarin, Blink49 Studios ha decidido no seguir adelante con su participación en The Golden Life. Mantenemos nuestro compromiso de presentar la serie de acuerdo con los estándares y valores de nuestra empresa", indicó la productora.

El proyecto, conocido también como La Vida Dorada, tenía previsto reunir a Zarin con sus antiguas compañeras de The Real Housewives of New York City: LuAnn de Lesseps, Ramona Singer, Sonja Morgan y Kelly Bensimon.

Zarin formó parte del elenco principal durante las tres primeras temporadas y regresó como invitada en ediciones posteriores, antes del final de la serie original.

Compañeras del universo Real Housewives expresaron públicamente su rechazo a los comentarios de Zarin. Tamra Judge y Dorinda Medley se unieron al coro de críticas en redes sociales.

Incluso la tienda Zarin Fabrics, fundada por el fallecido esposo de Jill, Bobby Zarin, se desmarcó de las declaraciones de la exestrella.

En Instagram, la compañía publicó: “Zarin Fabrics se opone firmemente al racismo, la discriminación y la retórica que busca excluir o disminuir a las personas en función de su identidad, cultura o antecedentes... Queremos ser absolutamente claros en que Jill Zarin no ha sido propietaria ni ha estado asociada con Zarin Fabrics durante varios años”.

La reacción del público fue inmediata. Muchos fanáticos del reality show celebraron la decisión, recordando que Zarin llevaba tiempo intentando regresar a la televisión.

Hasta el momento, Zarin no ha emitido una respuesta pública, pese a que medios como Nexstar intentaron contactarla.