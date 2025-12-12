Reconocida deportista nacional es la primera invitada en la ‘Misión Chinamo’, vea de quién se trata

"El Chinamo" transmite su primer programa del 2025 este 11 de diciembre.

El Chinamo de Teletica dio inicio con toda la energía que caracteriza a la llamada “fiesta de fin de año” este jueves 11 de diciembre.

Uno de los concursos que más llama la atención es la reconocida Misión Chinamo, presentada por la periodista Gabriela Jiménez.

Jiménez se encargó de presentar a la primera figura nacional que luchará por cumplir cuatro requisitos con ayuda del público y de esta manera ganarse ¢250.000.

Las pistas que brindó son la concursante fueron: le gusta recibir golpes, pero mejor darlos, es una dama y le gusta mucho bailar.

Rápidamente, los chinameros supieron que se trataba de Naomy Valle, boxeadora y ganadora de Mira quién baila 2024.

Las misiones que deberá cumplir son: fotografías con una pareja de perros salchicha, jugando futbolín, junto a cinco personas con gorro navideño y comiendo tortillas con natilla.

La pujilista costarricense recibirá ayuda de sus seguidores en redes sociales para cumplir con los retos.