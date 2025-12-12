Viva

Reconocida deportista nacional es la primera invitada en la ‘Misión Chinamo’, vea de quién se trata

‘El Chinamo’ de Teletica inició este 11 de diciembre. La participante se llevará ¢250.000 en caso de completar desafío

Por Fiorella Montoya
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
"El Chinamo" transmite su primer programa del 2025 este 11 de diciembre. (Jorge Navarro)







