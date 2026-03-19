Reconocida ciclista costarricense revela qué ocurrió con el hombre que la abusó: ‘No tengo por qué tener temor’

Alexa Jiménez es una ciclista costarricense que hace contenido en redes sociales. Hace varias semanas sufrió un abuso cuando entrenaba.

La ciclista costarricense Alexa Jiménez compartió una actualización sobre el caso de abuso sexual que sufrió en febrero, cuando un hombre la tocó en los glúteos mientras ella entrenaba en la vía pública.

A través de sus redes sociales, Jiménez dio a conocer este miércoles 19 de marzo una noticia que la llenó de alegría: la captura del presunto agresor.

“Hoy me despierto con la genial noticia de que ya detuvieron al tipo (...). Estoy demasiado contenta porque en ese lugar había cerca un negocio y tenía cámaras de vigilancia”, comentó la deportista.

Según explicó, las imágenes de videovigilancia permitieron identificar al sujeto por el número de placa del vehículo en el que se desplazaba.

Jiménez recordó que cuando decidió denunciar el hecho, recibió críticas de algunas personas, pero enfatizó que lo hizo porque nadie tiene derecho a tocarla.

“Hice el video porque esto no puede quedarse así. Estas cosas no tienen por qué normalizarse, por qué minimizarse. Nadie tiene el derecho de tocarme, nadie, absolutamente nadie”, expresó.

La atleta también reafirmó que no piensa guardar silencio ni dejar que el miedo la limite.

“Yo no tengo por qué tener temor de andar en la calle sola. Tampoco tengo que analizar qué me voy a poner para no provocar”, enfatizó.

Finalmente, agradeció la rápida respuesta de las autoridades y de quienes apoyaron su caso.

“Espero que la ley se haga cumplir y que esta persona pague. Gracias por ayudar a que esto se movilizara de esta manera y las autoridades por actuar tan rápido, por hacerme caso y ayudarme, gracias”, concluyó.