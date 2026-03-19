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Reconocida ciclista costarricense revela qué ocurrió con el hombre que la abusó: ‘No tengo por qué tener temor’

La deportista denunció en febrero que, durante un entrenamiento, un hombre la tocó indebidamente

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Por Fátima Jiménez
Alexa Jiménez
Alexa Jiménez es una ciclista costarricense que hace contenido en redes sociales. Hace varias semanas sufrió un abuso cuando entrenaba. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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