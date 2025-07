Recibió nueve llamadas de su jefe en su día libre en el transcurso de media hora y reactivó el debate sobre límites laborales

Un empleado de un restaurante en Londres recibió nueve llamadas telefónicas de su jefe antes de las 10 a. m., pese a que ese día no le correspondía trabajar.

El hecho ocurrió en un solo intervalo de media hora y generó una fuerte reacción en redes sociales.

La situación se viralizó luego de que el trabajador publicara una imagen de las llamadas perdidas en Reddit. Según explicó, su jefe insistió repetidamente para pedirle que cubriera un turno de último minuto.

Aunque el empleado respondió de forma breve, le comunicó que no asistiría, ya que se encontraba disfrutando de su tiempo libre.

El caso también fue difundido por el medio Newsweek, donde el joven explicó que sintió preocupación al ver tantas llamadas al despertar. Aun así, optó por devolver la llamada y aclarar que no podía colaborar ese día.

El incidente generó múltiples reacciones de apoyo por parte de otros usuarios. Varios compartieron experiencias similares, donde empresas los contactaron insistentemente fuera de su jornada laboral.

Algunos incluso indicaron que habrían contestado de forma tajante o que simplemente no habrían respondido. Otros manifestaron que en su tiempo libre no tienen obligación de justificar qué hacen o por qué no responden.

El trabajador aseguró que no imaginó que su publicación ganara tanta atención. Sin embargo, afirmó que situaciones como esta ocurren con frecuencia en restaurantes de Londres, donde las condiciones laborales suelen ser exigentes, incluso en días de descanso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.