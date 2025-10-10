Randall Salazar opinó sobre tener una relación con alguien de menor ingreso económico: esto es lo que dijo

Randall Salazar, quien conduce un espacio televisivo en el canal ¡Opa!, reaccionó allí a las declaraciones de una figura pública mexicana.

El periodista Randall Salazar compartió su opinión sobre mantener una relación con alguien de menor ingreso económico. Lo hizo durante su programa Francamente, transmitido por el canal ¡Opa!

Salazar reaccionó a unos comentarios realizados por la personalidad de reality show mexicana, Manelyk González, quien afirmó en un pódcast que “Siendo sincera, no voy a andar con un pobre jamás, jamás”.

Ante las declaraciones de González, Salazar agregó: “Yo creo que usted puede interesarse por alguien que tenga recursos menores a los suyos, pero esa es la calentura del inicio y después va a pasar, y luego usted va a caer en la realidad de que son de mundos completamente distintos y de que esos mundos los diferencian”.

Su compañera de programa le preguntó: “¿O sea, usted piensa como Manelyk?”. A lo que Salazar respondió con un contundente: “Sí”.

El clip con las declaraciones de Salazar fue difundido por el canal en sus redes sociales, donde varios internautas respaldaron la opinión del expresentador de Buen día.

“El dinero es importante y punto”. “Para tener una relación sana no solo hace falta el amor. El dinero también es muy importante. Eso lo aprendí de un golpazo”, fueron algunos de los comentarios publicados.

