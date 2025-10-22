‘¿Qué pasa con África?’: la reacción de Araya Vlogs ante la fauna del continente

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales los encuentros inesperados que tuvo durante su estadía en África.

En una serie de videos, mostró su asombro ante la fauna local, que apareció a pocos metros de él.

“Llegamos a un restaurante y noto que tiene cerca, digo yo como por qué y es por esto: un puercoespín africano. Vean este animal, él anda libre y llegó aquí a saludar”, relató el influencer en uno de sus videos.

Mientras grababa, Araya observó a otro animal desconocido y expresó su sorpresa.

“Por aquí hay otro animalito que no tengo ni idea qué es, nunca en mi vida lo había visto. ¿Alguien aquí sabe qué es? Parece un conejo, pero no tiene las orejas. ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con este servidor tan peligroso?”, comentó.

Araya Vlogs se topó con un supuesto damán roquero, pariente cercano del elefante. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Más tarde, el costarricense posteó en sus historias de Instagram que un seguidor le explicó que el curioso animal se llama "damán roquero y aunque suene extraño, los parientes vivos más cercanos son los elefantes, no es un roedor".

Entre las experiencias que compartió también mencionó que en su habitación apareció una araña venenosa, lo que añadió un toque de suspenso a su viaje.

Araya Vlogs se encuentra recorriendo distintos países, documentando costumbres, paisajes y animales en su contenido digital.