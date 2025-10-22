Viva

‘¿Qué pasa con África?’: la reacción de Araya Vlogs ante la fauna del continente

Durante su viaje, el creador costarricense vivió insólitos encuentros con animales, entre ellos un puercoespín africano

Por Fiorella Montoya
Araya Vlogs se encuentra grabando contenido en distintos países africanos.
El costarricense Araya Vlogs se encuentra grabando contenido en distintos países africanos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

