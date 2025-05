Príncipe Harry dice que el rey Carlos III ya no le habla y que teme volver al Reino Unido

El príncipe Harry de Inglaterra dijo que su padre, el rey Carlos III, ya no se comunica con él. También afirmó que no se imagina regresando al Reino Unido con su familia tras perder un juicio sobre su seguridad.

En una entrevista con la BBC, Harry calificó como devastadora la decisión judicial que negó su solicitud de mantener la protección policial en Reino Unido. Aseguró que la situación le hace imposible regresar al país con su esposa, Meghan Markle, y sus hijos pequeños, Archie y Lilibet.

Harry señaló que desea sanar la distancia con su familia y, además, afirmó que el problema de la seguridad provocó el problema con su padre. “El rey no me habla por este asunto”, dijo el duque de Sussex durante la entrevista realizada en California.

El Príncipe Harry dijo que no puede regresar al Reino Unido con su esposa e hijos debido a la falta de protección. Foto: Max Mumby/Índigo/Getty.

En 2020, el gobierno británico redujo el nivel de seguridad de Harry y Meghan después de que renunciaron a sus deberes como miembros activos de la familia real. “Cuando se tomó esa decisión no podía creerlo. De verdad, no podía creerlo”, expresó a la BBC.

“Pensé que con todos los desacuerdos y el caos que está sucediendo, en lo único en lo que podía confiar era en mi familia para mantenerme a salvo”, añadió.

Desde entonces, Harry reside en Estados Unidos junto con su esposa y sus hijos. Indicó que no puede imaginar un escenario en el que su familia pueda regresar a vivir al Reino Unido. “No me imagino un mundo en el que traería a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento”, dijo.

El duque comparó el tratamiento que ha recibido Meghan con el que recibió su madre, la princesa Diana, y también habló sobre los desacuerdos dentro de su familia.

Reconoció que han existido problemas y que el tema de la protección se convirtió en el punto más fuerte. “Claro, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Claro, nunca me perdonarán muchas cosas. Pero, ¿sabes?... Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando”, expresó.

La publicación del libro Spare, en 2023, profundizó la distancia entre Harry y la familia real.

En 2023, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer no especificado, lo que ha generado preocupación sobre su estado de salud. (HENRY NICHOLLS/AFP)

Preocupado por el rey

Durante la entrevista, Harry mencionó su preocupación por la salud de su padre. “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre ”, comentó.

“No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, agregó.

La entrevista de Harry generó atención mediática similar a la que tuvo en 2021, cuando él y Meghan hablaron con Oprah Winfrey. En aquella ocasión, Meghan relató que su experiencia dentro de la familia real la llevó a pensar en el suicidio.

También reveló que durante su embarazo miembros de la familia manifestaron preocupación por el color de piel de su futuro hijo, Archie.