Presentadores de Teletica bailaron reguetón en vivo: vea el curioso momento

Los presentadores de Teletica tomaron unos segundos del programa para demostrar sus mejores pasos de baile.

Los presentadores de Buen día, de Teletica, Ítalo Marenco y Nancy Dobles, protagonizaron recientemente un divertido momento en plena transmisión de la revista matutina, cuando se animaron a bailar reguetón en el set.

Con movimientos de cadera y mucha actitud, ambos lucieron sus mejores pasos al ritmo de Gasolina, de Daddy Yankee, en un video que la cuenta de entretenimiento de Canal 7 compartió con sus seguidores.

“Mi economía llegando a fin de mes”, escribió la página junto a las imágenes del baile. Tras la coreografía, Marenco comentó que se le rompió el pantalón, aunque no queda claro si se trató de una anécdota real o de una broma al aire.

El momento provocó risas entre los presentadores y también generó numerosas reacciones entre los internautas. “Se junta el hambre con las ganas de comer. Me encantan”. “¿Por qué siempre que me pierdo el programa pasa algo?“; escribieron algunos usuarios en redes.