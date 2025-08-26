Preocupación por el estado de salud de ‘La Chilindrina’: fue internada de urgencia

María Antonieta de las Nieves estuvo internada por síntomas neurológicos tras encabezar un festival circense en Perú.

María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar a La Chilindrina en El Chavo del 8, se recupera en su casa tras haber sido hospitalizada el pasado 20 de agosto debido a una posible afectación neurológica.

La revista TV Notas informó que una persona cercana a la actriz reveló que la situación comenzó mientras la artista se encontraba en Lima, Perú.

La actriz mexicana viajó a la capital peruana para encabezar un festival circense que inició el 25 de julio. Desde su llegada a la ciudad, mostró signos de malestar físico y anímico, según su entorno. El deterioro en su salud se habría agravado hasta desencadenar una crisis de ansiedad, lo que obligó su traslado de urgencia a un centro médico.

Los especialistas detectaron una baja en los niveles de sodio, lo que estaría relacionado con un cuadro de deterioro neurológico. Luego de recibir tratamiento médico, la actriz fue dada de alta y continúa su proceso de recuperación en su domicilio.

Durante su estadía en Lima, De las Nieves comentó que su estado anímico se encontraba afectado por recuerdos vinculados a su esposo, Gabriel Fernández.

En 2019, Fernández falleció en México a causa de una neumonía, poco después de haber acompañado a la actriz en un viaje a Perú, donde su estado de salud se complicó.

A lo largo de su carrera, la actriz ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de fibromialgia, un trastorno crónico que afecta el sistema nervioso y produce dolor muscular, rigidez, dificultades para dormir y problemas de concentración.

La reciente hospitalización se relaciona con un trastorno neurológico, condición que puede alterar el funcionamiento del cerebro, la médula espinal y los nervios. Este tipo de enfermedades genera una amplia gama de síntomas como problemas de movimiento, debilidad, dolores crónicos, fallos cognitivos y alteraciones sensoriales.

Además de su trayectoria como actriz en Chespirito y El Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves participó recientemente en la bioserie Sin querer queriendo, dedicada a la vida de Roberto Gómez Bolaños.

