Madre da a luz en estacionamiento de McDonald’s y bebé recibe tierno apodo

Una madre no llegó al hospital y tuvo a su hija en un McDonald's de Estados Unidos. La bebé ahora es conocida como “McTilly” entre familiares.

Una madre de Michigan vivió un parto fuera de lo común durante la madrugada del 11 de agosto. Alyce Rotunda, de 32 años, dio a luz a su cuarta hija en el estacionamiento de un McDonald’s, cuando se dirigía al hospital con su esposo, Kevin Rotunda II.

El nacimiento ocurrió una semana antes de la fecha programada para inducir el parto. Según relataron los padres, la bebé nació con tal rapidez que no lograron llegar al hospital y decidieron detenerse en un restaurante de comida rápida, donde ocurrió todo.

Alyce había acudido al Hospital Metodista Bronson la noche anterior tras presentar contracciones. Sin embargo, el personal médico la envió de regreso a casa al no registrarse avances en el trabajo de parto.

Durante el 10 de agosto, día de su cumpleaños, la mujer continuó con síntomas como migraña, náuseas y contracciones. Luego de las 2 a. m., la pareja decidió volver al hospital, pero esta vez no lograron llegar a tiempo.

Mientras su suegra cuidaba a los hijos mayores en casa, Kevin detuvo la furgoneta en el parqueo del restaurante. Entró para pedir ayuda y recibió instrucciones por teléfono. Al regresar al vehículo, ayudó a su esposa a bajarse y presenció el inicio del parto.

Alyce comentó que al levantarse del asiento sintió que el nacimiento era inminente. Notó la cabeza de la bebé y pidió a su esposo que la recibiera de inmediato.

El parto sucedió en cuestión de minutos. La bebé, llamada Matilda, lloró apenas nació, lo que alivió a sus padres. La ambulancia llegó poco después y trasladó a la madre y la recién nacida al hospital, donde fueron atendidas sin presentar complicaciones.

Alyce padece diabetes tipo 1 y ha sufrido hemorragias en partos anteriores, lo que aumentó el riesgo. Sin embargo, en esta ocasión todo se desarrolló sin incidentes médicos graves.

Ya en casa, la bebé Matilda se sumó a sus hermanos Genesis, Kevin III y Boone. Algunos familiares comenzaron a llamarla McTilly, en referencia al lugar donde nació.

