Planeta insólito

Madre da a luz en estacionamiento de McDonald’s y bebé recibe tierno apodo

Una mujer en Estados Unidos dio a luz en el estacionamiento de un restaurante McDonald’s; el parto fue tan sorpresivo que su hija recibió un apodo peculiar

Por O Globo / Brasil / GDA
Una madre no llegó al hospital y tuvo a su hija en un McDonald's de Estados Unidos. La bebé ahora es conocida como “McTilly” entre familiares.
O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

