Legend of the Seas: el crucero de 18 cubiertas y 7 piscinas ya probó el agua y debutará en 2026

La embarcación estará lista en 2026 con rutas en Europa y el Caribe, y tendrá capacidad para más de 7.000 pasajeros

Por Silvia Ureña Corrales
El nuevo crucero de Royal Caribbean completó su primer flotado y promete innovaciones antes de su estreno en Europa en agosto de 2026.
