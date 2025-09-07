Legend of the Seas: el crucero de 18 cubiertas y 7 piscinas ya probó el agua y debutará en 2026

El nuevo crucero de Royal Caribbean completó su primer flotado y promete innovaciones antes de su estreno en Europa en agosto de 2026.

Legend of the Seas de Royal Caribbean flotó por primera vez como parte de su proceso de construcción en el astillero Meyer Turku, en Finlandia.

Este paso representa un avance clave hacia su estreno en agosto de 2026 en Europa, donde ofrecerá cruceros por el Mediterráneo Occidental.

El hito se alcanzó el 2 de setiembre, cuando el dique seco se llenó de agua durante un proceso de 12 horas. Una vez completado, el navío fue trasladado al muelle de equipamiento, donde continuará su acondicionamiento.

Este será el tercer barco de la línea Icon Class, la más innovadora de la compañía. Tendrá ocho vecindarios temáticos, un parque acuático llamado category 6, y una atracción denominada crown’s edge, una combinación de pasarela, circuito de cuerdas y experiencia aérea.

El barco contará con 18 cubiertas, 22 ascensores, siete piscinas y cinco restaurantes. Tendrá capacidad máxima para 7.600 personas y un peso de más de 250.800 toneladas brutas, según información de People.

Entre sus espacios más destacados figuran:

Royal Ba , la piscina más grande en alta mar.

, la piscina más grande en alta mar. Water’s Edge , una piscina familiar en Surfside.

, una piscina familiar en Surfside. Swim & Tonic , un bar-piscina.

, un bar-piscina. The Hideaway, una piscina infinita solo para adultos.

Legend of the Seas también incluirá avances tecnológicos y ambientales. Será el cuarto crucero de Royal Caribbean propulsado por gas natural licuado (GNL). Además, integrará sistemas de recuperación de calor residual y conexión a energía en tierra, como parte del compromiso de Royal Caribbean Group con alcanzar un crucero de emisiones netas cero para 2035.

Después de su debut europeo, Legend of the Seas ofrecerá itinerarios de siete noches en el Mediterráneo durante el verano de 2026.

El diseño y tamaño de Legend of the Seas serán idénticos a los de Icon of the Seas, el crucero que ostentó el título del más grande del mundo desde 2024, y al Star of the Seas, el segundo de la clase Icon, que hizo su primer viaje en agosto de 2025, según información de People.

Los interesados pueden consultar más detalles en el sitio oficial de la compañía: www.RoyalCaribbean.com.

